Dal proprio canale YouTube, Fabio Caressa si sofferma sull'exploit di Luca Caldirola a San Siro contro l'Inter: "Caldirola sembrava un giocatore un po' perso dopo essere stato un crack nelle giovanili. È cresciuto nell'Inter e segna proprio contro i nerazzurri, sta facendo un'ottima stagione così come la sta facendo il Monza, con Palladino che mi sembra già pronto per una grande. Il tecnico ha detto una cosa bellissima a proposito del rinnovo: non gli interessano i soldi ma gli interessa di più la visione.

Quando mai lo senti dire? Questa è la cosa importante, avere una visione di sé stessi e della propria filosofia. Grandi complimenti a Caldirola e anche al suo allenatore".