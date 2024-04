Piotr Zieliński oggi è stato tra i protagonisti della vittoria del Napoli sul Monza. Negli studi di Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa spiega così il momento degli azzurri e del trequartista polacco, spiegando come sia stato un errore tenerlo ai margini della squadra così a lungo:

"Non schierare Zielinski in Champions è stato un grosso autogol per il Napoli, col Barcellona avrebbe potuto dare una mano alla squadra", ha assicurato.