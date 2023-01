Commentando la situazione di mercato legata a Milan Skriniar, Fabio Caressa si lancia in un parallelo dagli studi di Sky Sport: "Skriniar è un buon difensore ma è pur sempre un difensore, si sostituisce. Così come Stefan de Vrij. Dico una cosa: io mi prendo Federico Baschirotto a 4 milioni, non Skriniar a 50 milioni: nessuno dei due mi fa vincere lo scudetto, però almeno diamo le proporzioni alle cose”.