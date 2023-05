Autore del gol decisivo nella vittoria, in verità un po' sofferta, dell'Argentina Under 20 contro l'Uzbekistan nella prima gara dell'Albiceleste nei Mondiali Under 20, l'attaccante dell'Inter Valentin Carboni, ha commentato così ai microfoni di TyC Sports l'esito del match di Santiago del Estero: "Sono molto contento per me e per la squadra. Siamo riusciti a ribaltare il risultato, è importante iniziare così. Siamo stati uniti in ogni momento, quando ci attaccavano e quando attaccavamo noi.

Mi è piaciuto come abbiamo giocato. Fortunatamente abbiamo reagito rapidamente al gol subito siamo riusciti a ribaltare la situazione nel primo tempo. Sono contento per il gruppo".