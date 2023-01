Solo sei mesi in Sardegna prima del salto al Monza: è durata poco l'esperienza al Cagliari di Franco Carboni, che quest'oggi ha completato le visite mediche per conto della squadra di Raffaele Palladino. Una scelta che, secondo il Corriere dello Sport, è stata frutto dell'operazione in entrata che ha portato alla corte di Claudio Ranieri l'ex Modena Paulo Azzi, a segno nel suo match di debutto con la nuova squadra contro il Como lo scorso sabato. Acquisto che inevitabimente ha precluso gli spazi per Carboni portando l'Inter a richiamarlo alla base prima di girarlo in prestto al Monza.