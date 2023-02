"Tre successi in Champions, per la qualificazione per Inter e Milan ci sarà da soffrire; mentre per il Napoli il turno dovrebbe essere alla portata". Parola di Stefano Capozucca, ex ds del Cagliari, tra le altre, che a Tuttomercatoweb.com fa un punto delle italiane in Champions e del campionato italiano: "Sta facendo molto bene e sono contento - dice a proposito di Spalletti -. Vuol dire che il lavoro premia. È un allenatore di valore, bravo. E finalmente raccoglie i successi che merita. Giuntoli poi arriva dalla gavetta, dalle categorie inferiori. Sta raccogliendo i frutti del lavoro”.