Stefano Capozucca, direttore sportivo della Ternana, ha parlato del futuro di Thiago Motta ai microfoni di TVPlay: "Thiago Motta non ha problemi, è un top in tutti i sensi. A livello caratteriale può allenare qualsiasi squadra, è sicuro dei suoi mezzi e in sé stesso incredibile. Allenatore super. Gasperini lo considero un fratello e sta facendo cose straordinarie con l’Atalanta. In 8 anni l’ha portata 7 volte in Europa e prima lottava per la Serie B. Secondo me ha dimostrato anche in Europa di avere una carriera inferiore alle sue capacità, magari per l’età uno può pensare che non possa allenare più ai vertici, ma secondo me lui è uno tra gli allenatori top in circolazione".

Sulla Juventus: "Per Allegri parlano i risultati. Prima viene apprezzato perché con una squadra giovane era alle spalle dell’Inter che è una corazzata, ora invece senza risultati viene messo in discussione. Guardando il suo score bisognerebbe solo stare zitti e apprezzare ciò che ha fatto. Io comunque dovessi scegliere un allenatore per la Juve sceglierei sempre Gasperini. È un uomo un po’ particolare oggi Gasperini, ma non dimentichiamoci che lui è cresciuto nella Juve. A volte mi ha detto che il suo rammarico è stato che anche quando era nei suoi anni d’oro la Juventus non l’ha mai interpellato".