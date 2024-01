Il ds della Ternana Stefano Capozucca non si sbilancia sul nome di Eddie Salcedo come possibile nuovo rinforzo del club rossoverde: "Nomi non ne faccio. Le ipotesi al vaglio sono molte per l'attacco così come per gli altri reparti", ha risposto a specifica domanda di Tutto Mercato Web sul nome del ragazzo di proprietà dell'Inter.