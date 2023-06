Intervistato da Radio Firenze Viola, Stefano Capozucca si è soffermato su Raoul Bellanova dopo la bella prova di ieri sera con la maglia dell'Under 21: "Bellanova è arrivato in una situazione di difficoltà, andava ricostruito sotto l’aspetto morale, ha avuto momenti buoni e meno buoni, ha grandi qualità. Anche Daniele Pradè era interessato a lui prima che andasse all’Inter. È un giocatore di prospettiva, i nerazzurri non l’hanno riscattato volontariamente. So del Torino, avrà un ottimo futuro in A".