Capodanno cinese, col Venezia nerazzurri con special jersey celebrativa

Inter-Venezia nel segno della tigre per i nerazzurri

L'Inter non dimentica il Capodanno cinese e in occasione della festività in arrivo, celebrerà l'inizio del nuovo anno secondo il suddetto calendario "con una serie di iniziative tra le quali una Special Jersey che verrà indossata dalla Prima Squadra nella sfida di campionato contro il Venezia. Sabato alle 18 a San Siro i nerazzurri indosseranno una maglia speciale: i nomi dei giocatori saranno scritti in caratteri cinesi mentre i numeri di maglia saranno caratterizzati dal graffio della tigre".