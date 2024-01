Non sembra conoscere avversari la corsa di Lautaro Martinez per il titolo di capocannoniere: nonostante l’assenza del Toro per infortunio nelle ultime due partite del 2023, su Snai l'attaccante argentino dell'Inter domina la lavagna del titolo di bomber principe della Serie A, essendo proposto a 1,10 davanti al trio formato da Victor Osimhen, Oliver Giroud e Domenico Berardi, tutti fissati a 15 volte la posta.