Capienza stadi, Malagò: “5mila persone sono diverse in stadi grandi e piccoli”

Il pensiero del presidente del CONI: "Credo che si debba fare di tutto per far riaprire nella maniera migliore"

C'è anche la capienza di pubblico negli stadi e nei palazzetti tra gli argomenti trattati da Giovanni Malagò nell'intervento sulle frequenze di Radio Sportiva: “Credo che si debba fare di tutto per far riaprire nella maniera migliore: 5.000 persone sono diverse in stadi grandi e piccoli , ma va tutto parametrato in base a come procederà l’andamento della pandemia”.

Il presidente del CONI ha poi detto la sua sulla scelta di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi: “Come ho già detto, ero amico di Paolo e trovo sbagliato e inelegante aver coinvolto il suo nome in questa vicenda. Queste cose o si fanno o non si fanno: oggettivamente c’è una situazione che oggi vede lo stadio in uso a due tifoserie che sicuramente hanno qualcosa da ridire. In generale non c’è futuro per nessuno se non ci si attrezza ad avere un proprio stadio: che si prenda di spunto la situazione per creare un impianto di proprietà, magari lasciando l’Olimpico solo per la Nazionale”.