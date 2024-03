Lo stop di Joshua Zirkzee rappresenterà una brutta gatta da pelare per il Bologna nella sua corsa alla conquista della Champions League. Se ne dice convinto Fabio Capello ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Sarà un’assenza pesante. Anzi, pesantissima per i rossoblù. Zirkzee per il Bologna è un po’ come Marcus Thuram per l’Inter: è il giocatore che fa sempre la giocata più pericolosa per gli avversari. E la sbaglia di rado".

Capello prosegue nelle lodi per l'olandese: "È intelligente, fa la differenza. Una piccola fortuna, nella cattiva sorte, è che di mezzo c’è la sosta, quindi il centravanti olandese avrà una settimana in più per recuperare. Ma per il Bologna non sarà facile nelle gare senza Zirkzee, è il punto di riferimento dell’attacco e il fulcro del gioco di Thiago Motta".