Intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica romana New Sound Level, Fabio Capello ha dato la sua opinione sul prossimo campionato e sul mercato delle grandi: "Ora non si può puntare a nulla, bisogna attendere la fine del mercato e io tendo sempre a non sbilanciarmi sul campionato futuro. Sulla Juventus, ad esempio, leggi tante chiacchiere e nulla, sul Milan tante chiacchiere e nulla, sull’Inter uguale. Non si possono fare ipotesi su cose che non sono ancora concrete". Un parere anche sul recente rendimento della Nazionale azzurra: "Mancini ha fatto tanti esperimenti, forse anche esagerati andando a giocare in Germania con una squadra troppo leggera e testando i calciatori, ricordando la Germania di Bologna. Io credo che ha l'imbarazzo della scelta a centrocampo, in difesa qualcosa possiamo mettere. Qando recupereremo tutti i giocatori penso che qualcosa si possa fare".