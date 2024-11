In questa stagione, per l'Inter, lo scarso cinismo in zona gol è una questione di secondaria importanza rispetto alla tenuta difensiva. A pensarlo è Fabio Capello, che ha parlato così dell'avvio di stagione della squadra campione d'Italia, all'indomani della vittoria sul Venezia che ha agitato qualche fantasma del passato: "L'Inter ha dei problemi. Lo scorso anno non concedeva niente, quest'anno sì, mentre davanti vanno sempre bene", le parole dell'ex tecnico del Milan, a margine dell'evento per il Premio Viareggio Sport. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

A proposito della corsa scudetto, Capello aggiunge anche l'Atalanta tra le pretendenti: "Sono abituati a vincere, sanno essere protagonisti: si è visto in Europa League. I giocatori sono consapevoli della loro forza, l'allenatore li fa esprimere al massimo: vista la classifica ci sarà da stare attenti all'Atalanta, come a tanti altri. Il momento del campionato è molto interessante: pensavo a un Napoli in fuga, invece c'è una bella mischia".