I giocatori in campo della squadra di Guardiola a Istanbul possiamo già prevederli? A rispondere è Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport durante il post-Champions League di City-Real: "Pensiamo di sì. Guardiola è partito con una formazione uguale per le due semifinali e lo stesso ha fatto Inzaghi. Credo che per il City l’Inter sia un’avversaria difficile l’Inter. Vedo un’Inter fisica, tecnica, che ha voglia ed è determinata come abbiamo visto contro il Milan in queste due semifinali.

Se sarà così può creare problemi alla squadra di Guardiola. Questa finale la vedo equilibrata, sembra che i nerazzurri possano avere qualcosa che può dare fastidio al City, per la qualità e per il centrocampo dinamico, aspetto mancato invece al Real. L’Inter quando riparte invece può fare male".