Capello: “Contatto Dumfries-Alex Sandro, nessuno ha notato un dettaglio”

L'ex tecnico: "Non ci sono state proteste, a quanto pare il fallo non era evidente e Mariani aveva visto bene"

Intervenuto su Sky Sport per commentare l'episodio famigerato del finale di Inter-Juventus, Fabio Capello ha sottolineato un aspetto: "C'è una cosa che nessuno ha messo in evidenza: nessuno, al momento del tocco tra Denzel Dumfries e Alex Sandro, ha protestato. Di solito quando c'è un fallo qualcuno alza le braccia per protestare e reclamare il fallo, qui non è successo. Quindi si vede che non c'era questo fallo così evidente e Maurizio Mariani aveva visto bene. Poi, sul richiamo ha sbagliato".