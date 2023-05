Da Bologna, a margine della cerimonia del Premio Bulgarelli, Fabio Capello è tornato a parlare dell'Euroderby di domani, che potrebbe avere un Rafael Leao in più su sponda rossonera: "Se uno guarda le partite, i pericoli vengono da lui in una percentuale del 60-70%. Se non c'è il Milan crea meno pericoli. Come sempre si vince di squadra, ma quelli bravi fanno la differenza e qualcuno a volte se ne dimentica".

Una parola anche su Thiago Motta: "Sta facendo molto bene, ha idee e coraggio. Chi non lo segue resta fuori e deve essere così, un allenatore deve dare l'esempio perché non ci sono giocatori privilegiati. Sa bene che qualcuno è più bravo".