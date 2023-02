Dopo quanto visto ieri sera in Porto-Inter, la staffetta in attacco dei nerazzurri prevede che il testimone di titolare passi da Edin Dzeko a Romelu Lukaku. A pensarlo è Fabio Capelo: "L'Inter ha bisogno di questo Lukaku, penso che Dzeko in questo momento possa accomodarsi in panchina - le sue parole durante lo studio Champions di Sky Sport -. Il bosniaco ha giocato tanto, ha bisogno di recuperare le forze. Avere tre titolari in avanti può permettere a Inzaghi anche di far riposare Lautaro".