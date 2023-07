Tra ricorsi e tribunali si prospetta un'altra estate incandescente per il calcio italiano. Ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro: "Le sconfitte vanno accettate. Pensare che ogni anno i campionati debbano subire un impatto negativo per colpa di chi attende riammissioni o ripescaggi non fa bene allo sport. Ed è un danno al brand del calcio italiano". Per questo passerà dalle parole ai fatti e dopo l’estate proporrà il blocco di ripescaggi e riammissioni. Una mossa che porterebbe inevitabilmente all’eliminazione di ogni possibile ricorso e dunque un modo per avere da subito un quadro chiaro dei campionati.