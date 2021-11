Caos DAZN, Bellinazzo: “Condizioni disattese e utenti svantaggiati”

Il giornalista attacca: "Ci potrebbero essere disdette con danni per l’utente che deve rinunciare al calcio che non può fruire altrove"

Il caso della 'doppia utenza' che DAZN vuole eliminare è un argomento affrontato delle frequenze di Radio Kiss Kiss anche da Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore (quotidiano che ha lanciato l'indiscrezione): "Con l’eliminazione della visione contemporanea DAZN verrebbe meno ad una condizione di vantaggio per gli utenti, attendiamo l’atteggiamento finale del network - le parole raccolte da TuttoNapoli.net -. Gli abbonati avevano un benefit nel dividere la spesa un po’ come succede con Netflix, il venir meno di questa condizione in corso d’opera non è simpatico – per usare un eufemismo - ci sarebbe la possibilità di recesso perché cambiano radicalmente le condizioni del contratto. Parliamo di un abbonamento molto particolare, non proprio analogo a Netflix, la situazione è particolare essendo calcio. Ripeto: attendiamo le decisioni dell’OTT, anche alla luce delle reazioni che si son scatenate per esempio via social".