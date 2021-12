Caos Coppa d’Africa: l’ECA minaccia di non rilasciare i giocatori

Lettera alla FIFA: "La Confederazione Africana non ha ancora reso noto un protocollo medico adeguato"

Il caos sulla Coppa d'Africa continua. Adesso l'ECA, l'associazione dei club europei, minaccia esplicitamente di non rilasciare giocatori internazionali per il torneo che avrà luogo il prossimo mese in Camerun, preoccupata per il protocollo sanitario dell'evento sullo sfondo della pandemia di Covid-19. "A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo CAN, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori", si legge in una mail inviata venerdì scorso alla FIFA.