L'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato a Tmw del mercato delle big di A: "Le grandi, quindi Inter, Milan, Juve e Napoli hanno fatto tutto o quasi. L’Inter ha fatto un’ottima campagna acquisti, è la favorita per vincere il campionato. Il Napoli non ha ceduto Osimhen e Kvaratskhelia. E non aveva bisogno di chissà quali grandi correttivi. Mi aspettavo di più dalla Lazio. Alla Roma serviva un attaccante. È un acquisto importante”.