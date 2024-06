Dario Canovi, intervistato da Notizie.com, commenta le indiscrezioni di mercato che vorrebbero l'Inter nuovamente sulle tracce di Paulo Dybala: "Sulle qualità di Dybala non credo si possa discutere. A mio avviso vale sempre la pena avere un giocatore come l’argentino in squadra. L’ex Juventus aggiunge, certo non toglie. Se questa notizia fosse reale, credo che si rafforzerebbe. Ma devo dire che a me non risulta un interesse dell’Inter nei confronti del giocatore della Roma".