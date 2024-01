Intervistato dal sito TAG24.it, Dario Canovi, decano dei procuratori italiani, commenta le strategie dell'Inter, con Simone Inzaghi che pare chiedere una punta in più mentre Beppe Marotta e Piero Ausilio si muovono più verso il futuro: "Per me stanno facendo entrambe le cose. Io capisco che un allenatore chieda sempre qualcosa, che gli manchi sempre qualche tassello, ma sono d’accordo con Fabio Capello quando dice che l’Inter ha una rosa che dobrebbe vincere il campionato con distacco. È la squadra che ha meno necessità di ricambio e di integrazioni, quella costruita meglio nel campionato italiano e in assoluto la più forte.

Inzaghi potrebbe mettere in campo tranquillamente due formazioni senza perdere qualità. Le riserve sono quasi tutte all’altezza dei titolari. A gennaio, comunque, mi aspetto prendano un giocatore".