Canovi: “Inter, giusto vendere Lukaku. Ma non può rimpiazzarlo con Dzeko”

L'agente: "Certe offerte non si rifiutano. La proprietà non ha scelto certo l’Inter perché tifa Inter, il calcio è business"

L'agente Dario Canovi esprime per Tutto Mercato Web il suo parere sulla partenza dall'Inter di Romelu Lukaku: "L’Inter ha fatto bene a vendere Lukaku perché quando arrivano certe offerte non puoi rifiutarle. Perdita importante? Sì. Ma l’anno in cui l’Inter ha venduto Ibrahimovic al Barça ha preso Eto’o, Milito e Thiago Motta e ha vinto il Triplete. La proprietà non ha scelto certo l’Inter perché tifa Inter, il calcio è business".