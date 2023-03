Dietro il Napoli, il diluvio. Questo in sintesi il pensiero di Fabio Cannavaro, che intervistato da Il Mattino si sofferma sull'andamento del campionato italiano: "Dietro al Napoli è un disastro. Diciotto punti di distanza sono un imbarazzo incredibile per le inseguitrici. Ma ciò non toglie nulla allo strapotere degli azzurri. Chi mi ha deluso di più? Il Milan. I quarti di Champions sono un bel traguardo, ma in campionato hanno reso molto al di sotto di quello che potevano".