Intervistato a margine del 'Premio Fair Play Menarini', Fabio Cannavaro non ha nascosto la sua amarezza per la prematura uscita di scena dell'Italia da Euro 2024: "Siamo tutti delusi, non è stata una Nazionale che ci ha fatto appassionare - le parole del capitano degli azzurri campioni del mondo nel 2006 -. Dispiace perché è da anni che succede questo, bisogna cambiare qualcosa, e io lo dico da un po'. Ci ricordiamo di essere italiani solo quando non andiamo al Mondiale o usciamo da un Europeo"