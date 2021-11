Cannavaro: “Nazionale al Mondiale? Sono ottimista, non si può buttare tutto”

Il campione del mondo 2006 a Sky Sport: "Sicuramente non sarà facile, ma non possiamo permetterci di non andare un'altra volta al Mondiale"

Mattia Zangari

Fabio Cannavaro si è è detto "ottimista" circa la qualificazione al prossimo Mondiale della Nazionale italiana, che dovrà strappare il biglietto per Qatar 2022 vincendo due partite con Macedonia del Nord e Portogallo/Turchia. "Non si può buttare quello che di buono ha fatto questa Nazionale negli ultimi anni - le parole del campione del Mondo 2006 a Sky Sport -. Sicuramente non sarà facile, ma non possiamo permetterci di non andare un'altra volta al Mondiale".