Si parla anche di Euroderby alla 'Milano Football Week', con Fabio Cannavaro tra i protagonisti. "Vista la partenza, che forse nessuno si aspettava, in questo momento l'Inter è nettamente favorita - dice ai microfoni di Sky Sport -. Al Milan servirà una grande partita per ribaltare il risultato. Fiinalmente dopo tanti anni un'italiana andrà in finale. Le finali sono partite uniche, non è importnate giocare ma vincere. Si parte alla pari, Inter o Milan se la possono giocare tranquillamente con Real e City".