Ammazzando il campionato, il Napoli "ha fatto del bene al calcio italiano". E' il pensiero espresso a Gazzetta.it da Fabio Cannavaro, che spiega così il traguardo raggiunto da cinque squadre di Serie A, arrivate alle semifinali delle tre Coppe europee: " “Il dominio della squadra di Spalletti ha costretto gli altri club a puntare su obiettivi diversi - le parole del Pallone d'Oro 2006 -. E così ci ritroviamo con 5 squadre nelle semifinali europee.

E questo fa bene al movimento. Penso al Siviglia, per esempio: in questi anni non potendo puntare a vincere la Liga si è concentrata sull’Europa League guadagnandosi un prestigio internazionale".