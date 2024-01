Fabio Cannavaro e Luigi Di Biagio. leggende della Serie A presenti sugli spalti di Riyadh, intervengono ai microfoni di Sport Mediaset per dire la loro sulla sfida tra Napoli e Inter. Parte Cannavaro: "Le finali sono finali, non ci sono favorite e bisogna giocarle e vincere. L'Inter è un po' più avvantaggiata ma sarà una bella partita".

Di Biagio, l'Inter ricorda l'infanzia per la sua spensieratezza. Dove è nato il clic?

"Da diversi anni l'Inter gioca a calcio, si diverte, sembra inarrestabile. Il Napoli si sta riprendendo, oggi è una finale e il risultato non appare scontato ma l'Inter al momento ha qualcosa in più".