La redazione di Sportitalia ha raggiunto l'ex portiere del Valencia e della Nazionale spagnola Santiago Canizares, che si è espresso in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Con un parere anche sull'Inter: "La squadra di Simone Inzaghi ha raccolto una importante vittoria al Da Luz ed ha un discreto vantaggio in vista del ritorno, che giocherà in casa. Non sarà facile per il Benfica pensare di rimontare, anche se nel calcio abbiamo già assistito a grandi rimonte".