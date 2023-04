Marco Caneira , oggi 44 anni, è stato una meteora dell' Inter . Acquistato dai nerazzurri fu girato in prestito alla Reggina e non tornò mai all'ovile. In compenso ha giocato proprio al Benfica , che la squadra di Inzaghi affronterà stasera.

"Il Benfica in questa stagione ha messo in mostra ottimi risultati, grazie al nuovo progetto e al nuovo tecnico Schimdt - dice a Tuttomercatoweb l'ex calciatore - Parte spesso dal basso e cerca di superare il pressing avversario, poi c'è Joao Mario che sta facendo una stagione strepitosa. In mezzo il Benfica ha ottimi giocatori, poi sulle fasce ha tanta qualità. Punti deboli? Non tanti. Spesso i terzini, soprattutto il terzino destro, attaccano tanto e lasciano spazi alle ripartenze dell'avversario. Ritorno al Meazza? Meglio per il Benfica. Sono in un ottimo momento, sappiamo che la gara in trasferta non incide più come prima sul risultato e se riuscisse a portarsi in vantaggio al termine dell'andata sarebbe un'ottima cosa".

Di Milano, Caneira dice di avere ricordi "fantastici. Inter troppo presto? Sì. Ma ora, quando ti guardi indietro, pensi che è normale: ero giovanissimo, l'Inter aveva una grande squadra con grandi giocatori. Dovevo fare il mio percorso ed evidentemente non era quello. Da lì poi sono andato al Benfica, al Bordeaux, al Valencia e allo Sporting: è andata bene. L'Inter è un club fantastico, ma se a 19 anni non giochi non è il tuo posto".