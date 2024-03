Il Barcellona ha eliminato stasera il Napoli. A fine gara, l'esterno blaugrana - ex Inter - Joao Cancelo ha commentato così il match: "Abbiamo fatto una grande partita. Tutti i miei compagni hanno fatto un lavoro straordinario e abbiamo meritato d vincere. Se domani tiferò per l'Inter? Ora tifo per il Barcellona".

A Sky Sport il portoghese ha aggiunto: "L'Inter in finale? Adesso pensiamo al sorteggio di venerdì, vediamo. Sono tutte squadre fortissime, ci saranno le otto miglior d'Europa e questo club merita di esserci".