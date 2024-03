Giovane ma già leader della nazionale canadese, Alphonso Davies, freccia del Bayern Monaco, ha parlato così dello spareggio decisivo contro Trinidad e Tobago che mette in palio il pass per la Copa America 2024: "Sono pronto per questo match, penso che valga anche per i miei compagni - le sue parole in esclusiva a One Soccer -. Siamo tutti entusiasti e molto orgogliosi di avere questa opportunità. Volevamo qualificarci in casa contro la Giamaica, ma le cose sono andate diversamente, quindi in questa sfida da dentro o fuori vogliamo essere quella squadra che va al prossimo turno, che va alla Copa America per giocare contro Argentina, Brasile, Cile. Non vediamo l'ora".