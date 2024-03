Serata importante per il Canada, che questa sera affronta Trinidad e Tobago per i playoff della Concacaf Nations League. Una partita che per la Nazionale della foglia d'acero la qualificazione alla Copa America di quest'estate. Mauro Biello ha effettuato le sue scelte di formazione, e tra queste non manca Tajon Buchanan, l'esterno dell'Inter che proverà a trascinare i compagni all'importante traguardo.