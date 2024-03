Nella lunga intervista concessa a One Soccer, Tajon Buchanan ha parlato in termini molto positivi di Mauro Biello, ct ad interim della Nazionale canadese: "Sappiamo quale è la nostra missione, quello che dobbiamo fare - le parole del laterale interista a poche ore dalla gara con Trinidad e Tobago che vale il pass per la Copa America -. Il ct sta facendo davvero un buon lavoro, ci ha motivato per arrivare preparati a questa gara. Ho lavorato con lui anche nell'Under 23, penso sia l'uomo giusto. Sono super contento per lui, lo rispettiamo molto tutti".