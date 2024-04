"Nel 2015 mi è stata diagnosticata una malattia del muscolo cardiaco. Mi mancava un anno di contratto con la Lazio, avevo 32 anni. Venivo da un'ottima stagione a Roma: eravamo arrivati terzi in campionato e in finale di Coppa Italia". È il racconto di Lorik Cana, ex calciatore della Lazio che nel 2015, appunto, ha dovuto fare i conti con una brutta esperienza di salute. Oggi l'ex biancoceleste, poi passato al Rennes, è tornato a parlarne citando anche l'ex compagno De Vrij, al tempo insieme a lui nella squadra capitolina.

"Avevo trascorso buona parte della stagione con De Vrij al centro della difesa e alla fine si è scoperto questo problema. Mi sono ritrovato in una situazione totalmente nuova che prima non conoscevo" ha detto a Colinterview - Oh My Goal. "Non avevo voglia di fermarmi, perché c'era ancora una cosa che volevo raggiungere nella mia carriera: qualificare la mia nazionale (l'Albania, ndr) ad un torneo importante, un qualcosa di mai visto prima. Ci siamo andati molto vicini perché ci mancavano quattro partite, quelle di settembre e ottobre. Se mi fossi trovato nella stessa situazione un anno dopo, nel 2016, avrei chiuso subito la mia carriera perché i cardiologi non volevano proprio che continuassi e mi hanno consigliato subito di smettere".