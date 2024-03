Intervistato dall'edizione cilena del quotidiano AS, Lorik Cana, ex giocatore di Lazio e Olympique Marsiglia, si è espresso su Alexis Sanchez raccontando di avere un rammarico: "Alexis è un giocatore fantastico, con una grande carriera... Avrei voluto davvero che rimanesse più a lungo al Marsiglia. Aveva la mentalità giusta per fare bene in un club e in una città entusiasmante come Marsiglia".

Cana dipinge anche un quadro dell'attuale Nazionale di Sylvinho: "L’Albania ha una squadra giovane e molto buona. Ci siamo qualificati primi nel nostro girone per gli Europei e abbiamo molti giocatori che giocano in buone squadre in Europa. C'è un bel futuro davanti a giocatori come Strakosha, Kumbulla, Mitaj, Balliu, Kristjan Asllani e Broja".