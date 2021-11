Camerun, rientro trionfale per Onana: il portiere titolare nel 4-0 al Malawi

Il numero uno dell'Ajax ritrova il campo dopo la squalifica per doping e festeggia una vittoria importante per i Leoni Indomabili

André Onana torna in campo dopo la squalifica per doping, e lo fa nel migliore dei modi. Il portiere dell'Ajax, oggetto del desiderio dell'Inter, è stato infatti schierato titolare da Toni Conçeicao, ct della Nazionale del Camerun, nella partita valida per le qualificazioni africane ai Mondiali del 2022 in Qatar che i Leoni Indomabili hanno vinto in casa del Malawi col punteggio di 4-0. Le reti portano la firma di Vincent Aboubakar su calcio di rigore, di André Zambo Anguissa e di Christian Bassogog autore di una doppietta nel finale. Il Camerun è ora in testa al proprio girone, in attesa del risultato della sfida di stasera tra Costa d'Avorio e Mozambico.