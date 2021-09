Camerun, il ct Conceição esalta Onana: “Fa la differenza, ci è mancato molto”

Il selezionatore: "Lo aspetto con ansia per raggiungere insieme obiettivi gloriosi, a partire dalla Coppa d'Africa"

André Onana, portiere dell'Ajax che potrebbe in futuro diventare interista, ha finalmente finito di scontare la squalifica di nove mesi per doping. Una notizia accolta con grande piacere da Toni Conceição, ct del Camerun dal 2019, che lo potrà convocare di nuovo nella prossima finestra internazionale: "E' un ritorno fondamentale per noi - ammette a Tuttomercatoweb.com -. André è un portiere che la differenza, ci è mancato molto in questi ultimi mesi, ma da novembre tornerà finalmente a disposizione per gli incontri ufficiali. Lo aspetto con ansia per raggiungere insieme obiettivi gloriosi, a partire proprio dalla Coppa d'Africa".