Camerun, Conceiçao difende Onana: “Critiche senza senso, è un grande portiere”

Il ct dei Leoni Indomabili: "I portieri sono i primi a fare i rilanci, questo è il suo ruolo"

Mentre il Camerun si appresta a sfidare la sorpresa di questa Coppa d'Africa, le isole Comore, nella gara valida per gli ottavi di finale, il ct Toni Conceiçao si lancia in difesa del proprio portiere André Onana, criticato per il suo stile di gioco giudicato da alcuni un po' troppo esuberante: "Alcune di queste critiche sono ingiustificate. André è un portiere molto popolare in Camerun e in Europa. I portieri sono i primi a fare i rilanci ed è questo il ruolo che ha Onana. Queste critiche non hanno senso perché André è un grande portiere che si sta affermando in Europa. Naturalmente, molti non sono abituati al modo in cui gioca. Oggi i portieri hanno un'altra funzione. Non modificherò il sistema di gioco", le sue parole in conferenza.