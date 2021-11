Camerun, Conceiçao accoglie Onana: “Lui e Oyongo sono i miei guerrieri”

Il tecnico dei Leoni Indomabili: "Sono abituati alle grandi competizioni. Sono esperti nel portare tranquillità"

Il ct della Nazionale del Camerun Antonio Conceiçao ha sottolineato in conferenza stampa l'importanza che per lui assume il fatto di poter contare nuovamente su André Onana, tornato a disposizione dopo la squalifica per doping: "Lui e Ambroise Oyongo (difensore del Montpellier anche lui convocato dopo uno stop di sei mesi per un infortunio al ginocchio, ndr) hanno un passato recente con noi e sono giocatori di qualità. Da allenatore ho le basi per costruire una rosa. Stiamo costruendo qualcosa, ci stiamo avvicinando a scadenze importanti, per me il clima del gruppo è fondamentale. Questi sono giocatori importanti e che hanno già giocato gare importanti, sono i miei guerrieri. Per vincere devi avere un gruppo forte e questi giocatori sono abituati alle grandi competizioni. Sono esperti nel portare tranquillità e conoscono la pressione del risultato".