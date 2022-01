Camerun-Burkina Faso: Onana in campo dal 1′

L'estremo difensore è regolarmente tra i pali per l'avvio della competizione

Inizia la Coppa d'Africa ed è subito giorno di partita per André Onana, futuro portiere dell'Inter nella prossima stagione. L'estremo difensore è infatti nella formazione titolare comunicata attraverso i canali ufficiale dalla Federazione camerunese in vista della partita che alle 17.00 italiane vedrà i "Leoni indomabili" affrontare il Burkina Faso. Il Camerun gioca in casa, a Yaoundé: è infatti Paese organizzatore della manifestazione.