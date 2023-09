Nel weekend si giocherà un turno di campionato importante: c'è il Derby di Milano, il Napoli a Genova e Lazio-Juve. C'è un condizionamento della Champions per queste partite? Incalzato con questa domanda da Sky Sport, Esteban Cambiasso chiarisce il suo punto di vista: "No no, i giocatori negli anni hanno imparato che si ragiona una partita alla volta: hai quella in campionato e poi quella di Champions - dice l'ex Inter -.

Oggi si ragiona partita per partita, penso che sia molto più determinante capire come arriveranno i giocatori delle nazionali perché c'è chi è stato in giro per il mondo. Penso che la paura più grande per gli allenatori non sia la partita successiva di Champions, ma capire come arrivano i ragazzi".