Cambiasso: “Qualcosa di sorprendente in Serie A? È ancora troppo presto”

Breve dichiarazione del Cuchu a SkySport24

Intervenuto ai microfoni di SkySport24, Esteban Cambiasso ha parlato molto brevemente di Serie A. "Se c'è qualcosa che mi ha sorpreso di più di questo inizio di campionato? È ancora troppo presto. E in questo weekend non ho nemmeno guardato per via del padel. In ogni caso non sono uno che si intende di calcio (ride, ndr)".