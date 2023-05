Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l'ex centrocampista nerazzurro Esteban Cambiasso parla così della finale di Coppa Italia dell'Olimpico di stasera contro la Fiorentina: "Calhanoglu è una grande variabile, fa bene entrambi i ruoli del centrocampo e credo che il ruolo di mezzala sia più congeniale a lui rispetto a quello che ha fatto in tutta la stagione. Per una squadra che ambisce a più di un obiettivo è un bene avere tutte queste alternative".

Sulla finale: "C'è tanto da dimostrare, è una finale e si affrontano due squadre che hanno fatto una stagione bellissima. Entrambe hanno le armi per mettersi in difficoltà, speriamo che alla fine prevalga l'Inter. Quanto conta l'aspetto mentale? È sempre importante, spesso viene sottovalutato. Credo che siano due squadre in salute calcisticamente, credo che non ci sia nulla di scontato. Sono entrambe in una finale europea, anche i tifosi della Fiorentina sono molto entusiasti. Forse a livello di titolo i nostri ne hanno qualcuno in più, ma la Fiorentina è in fiducia e bisogna fare molta attenzione".