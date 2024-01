Frecciatina neanche troppo velata scagliata dal difensore della Juventus, Andrea Cambiaso che in un'uscita social in collaborazione tra Juventus e EA Sports è stato sollecitato a comporre la sua top 11 della scorsa stagione nella quale inserisce Rodri del Manchester City. Il perché questa scelta? Lo spiega lo stesso bianconero che aggiunge: "Per il gol in finale di Champions". Rete valsa la vittoria della Coppa dei citizens alzata da Gundogan sotto gli occhi dell'Inter sconfitta.