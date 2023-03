"Intanto voglio fare i complimenti a Inter, Milan e Napoli per la qualificazione in Champions, è un risultato storico per il calcio italiano". Il pensiero è di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus raggiunto da Sky Sport prima dell'impegno in Europa League dei bianconeri: "Siamo sicuramente indietro rispetto ad altri campionati, come Inghilterra, Spagna e anche Germania. I risultati di queste settimane danno merito alle squadre e a chi le allena. Deve essere uno stimolo per il movimento per migliorarci a 360 gradi".